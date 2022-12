Lionel Messi se quiere de Barcelona. | Fuente: EFE

Ezequiel Fernández Moores, periodista argentino del diario La Nación, dio su punto de vista sobre el caso Lionel Messi. En su opinión el astro mundial decidió dejar el Barcelona debido que tiene como prioridad seguir siendo el mejor futbolista del planeta.

"Messi decidió salir de la zona de comodidad porque le estaba siendo perjudicial, porque él quiere seguir siendo el mejor. Los dos (Guardiola y Messi) se dedican al fútbol y es normal la movilidad en el fútbol", aseguró Fernández Moores en entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

Fernández Moores, además, dijo que Manchester City es un equipo ideal para Lionel. "Si Messi llega a Manchester City, llega a un equipo con hambre. Quiere la Champions y eso quiere Messi también. Además está Guardiola y eso es una garantía para él", agregó.

También indicó que el detonante de la salida de la 'Pulga' fue la derrota de Barcelona por 8-2 ante Bayern Munich. "Hasta hace un año, Messi decía que quería quedarse a vivir en Barcelona. Pero fue un mal año, con cambios raros de técnicos y Messi y ahí tira la toalla. Las decisiones post 8-2 no fueron las que él hubiese querido", señaló.

"Lo que hace Messi al decir que no quiere jugar con Barcelona es ponerle sello al fin de su era. Todavía tiene ganas de seguir ganando y por eso se quiere ir. Él sabe y entiende de fútbol, no solo lo juega bien, y sabe que ahí no es", culminó.

Hay que indicar, que Messi dio a conocer el martes pasado vía burofax que no desea seguir en Barcelona en la temporada 2020-2021.

Your browser doesn’t support HTML5 audio El periodista Ezequiel Fernández Moores habló de la casi segura salida de Lionel Messi de Barcelona. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: AFP

Te sugerimos leer