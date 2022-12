Premios The Best. | Fuente: FIFA

Ya distinguidos por la UEFA en octubre, Robert Lewandowski y Pernille Harder figuran como inhabituales favoritos para conquistar el jueves los premios FIFA The Best al mejor jugador y jugadora del año, galardón supremo ante la ausencia en 2020 del Balón de Oro.

Nunca antes el goleador polaco del Bayern Munich había presentado mejores argumentos para destronar a la dupla Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, los otros dos finalistas, que se han repartido tres de cuatro trofeos The Best y once de los doce últimos Balones de Oro, con la única excepción del croata Luka Modric en 2018.

Pero a sus 32 años, 'Lewy' fue uno de los grandes artífices del repóker de títulos Bundesliga-Copa-Champions-Supercopa de Europa-Supercopa de Alemania, apuntándose 34 goles en la liga alemana y 15 en competición europea. Y en 2020-2021 lleva ya 16 goles en otros tantos partidos.

Con su primer título europeo, que le sirvió para resarcirse de la final de la Champions perdida en 2013 con el Borussia Dortmund, "merece" ese trofeo "como ningún otro. Fue la temporada de su vida", afirmó para la AFP el presidente del club bávaro, Karl-Heinz Rummenigge.

El polaco habría podido soñar con un Balón de Oro, un galardón para el que nunca llegó a subir al podio. Pero la recompensa concedida por la revista France Football fue cancelada por primera vez desde 1956 debido a los efectos de la pandemia en el fútbol.

