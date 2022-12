Paulo Dybala sobre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: 'Para mí es una ventaja tenerlos' | Fuente: EFE

Algunos futbolistas toman como desventaja tener en el mismo equipo a un jugador que lo ha ganado todo individualmente, otros rescatan la importancia de compartir vestuario con ellos porque pueden aprender más cosas. Este es el caso de Paulo Dybala quien se siente bien de jugar en el mismo club con Cristiano y en la Selección de Argentina con Lionel Messi.

"Cuando ficharon a Cristiano (a la Juventus) me dijeron 'tienes al mejor en la selección y ahora te traen al otro mejor'. Yo les contestaba 'se equivocan. Es una ventaja para mí'. Los puedo estudiar todos los días. ¿Quién no quiere tirar una pared con los mejores? Estamos hablando de dos fenómenos", declaró Dybala en una entrevista con el diario El País.

El atacante de la Juventus además se refirió a todo lo que han conseguido Messi y Cristiano a lo largo de su carrera. "No es fácil aguantar, llevar una carrera de esa manera, hacer 40 goles todos los años. Es una locura. En la historia del fútbol han pasado grandes jugadores por grandes equipos y no han conseguido lo que ellos hicieron. Se potenciaron, se hicieron bien el uno al otro", agregó.

La 'Joya' finalmente habló sobre su personaldiad en el campo de juego. "Soy un tipo tranquilo y también soy un deportista tranquilo. Pero en la cancha quiero la pelota. He tenido entrenadores que me pedían que no me moviera, que esperase. Y yo no podía. Sin el balón me pierdo, necesito tocarlo, necesito acción", concluyó.

