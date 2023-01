Lionel Messi y Cristiano Ronaldo conversando en la gala de UEFA | Fuente: UEFA

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se encontraron durante la última gala del sorteo de la Champions League en Mónaco. Ambos no solo se sentaron juntos en la ceremonia, también intercambiaron algunas palabras y entre ellas, el delantero portugués se dejó abierta la posibilidad de juntarse para una cena.

Ha pasado un mes de aquel encuentro. Hubo tiempo para pensar y Lionel Messi respondió -al diario Sport- sobre la invitación de Cristiano Ronaldo. ¿Se dará la cena? Aquí la respuesta:

"No tengo problema. Siempre dije que no tengo problema con él, que no éramos amigos porque no habíamos compartido un vestuario y siempre lo que nos vimos fue en galas o en premios, pero no tengo problemas", indicó el argentino.

¿Sí o no? ¿Acepta o no? Ahí va la respuesta: "Incluso en la última gala es cuando más hablamos y más cercanos estuvimos. No sé si habrá comida porque no sé si nos cruzaremos, ya que cada uno vive en un lado y tiene sus compromisos, pero si se tiene que dar, no hay problema", finalizó Lionel Messi.

