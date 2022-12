Lionel Messi sumó su sexto Balón de Oro este año 2019. | Fuente: AFP

Lionel Messi ganó recientemente su sexto Balón de Oro y, de esa manera, superó los cinco de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, en una entrevista con la revista 'France Football', el delantero del Barcelona reconoció que se sintió golpeado cuando el atacante luso obtuvo el último de los suyos en el 2017.

"Por un lado, me gustaba tener cinco Balones de Oro y ser el único. Sin embargo, admito que me dolió un poco cuando Cristiano Ronaldo me igualó porque ya no estaba solo en la cima. Pero en ese momento él tenía mérito de llevárselo y no podía hacer mucho más", dijo.

Por otro lado, Lionel Messi hizo un análisis del motivo por el cual no logró ganar un Balón de Oro en los últimos años. El astro rosarino consideró que una razón fundamental fue la no obtención de trofeos de Champions League, torneo que campeonó por vez más reciente en el 2015.

"Entiendo por qué no ganaba el Balón de Oro antes. No cumplíamos el objetivo de ganar la Champions League, que es la competición que te da más chances de llevártelo. Cuando Cristiano Ronaldo iba ganándolos era porque hacia muy buenas temporadas y campeonaba, siendo además determinante", sentenció.

