Lionel Messi, estrella de Barcelona. | Fuente: AFP

Lionel Messi es consideado el mejor futbolista del momento con sus grandes actuaciones con Barcelona. Sin embargo, cuando defiende la Selección de Argentina en ocasiones es tildado de "pecho frío" por un sector de la prensa e hinchas.

Uno de sus más fervientes defensores de la 'Pulga' es el campeón mundial con Italia Daniele de Rossi, que militó en Boca Juniors en 2019.

"Si en Italia contás que en la Argentina le dicen pechofrío a Messi, acá se ríen, no entienden nada. ¡Cómo le vas a decir pechofrío a Messi que tiene dos huevos así de grandes! Hay gente que tiene el coraje de decirle pechofrío a Messi detrás de una computadora, y después ni tiene los huevos de pedirle a su mujer el control de la tele para cambiar de canal. ¡Y le dicen pechofrío a uno que marcó más de 1000 goles en su vida! ¡Vamos!", declaró De Rossi a La Nación.

"Él perdió dos finales de Copas América por penales, y yo soy campeón del mundo por penales.Mira, él es un pechofrío en la Argentina y yo soy un héroe junto con mis compañeros por haber ganado el Mundial del 2006 ¿Y cuál es la diferencia? 5 centímetros. No puede ser, no, me niego. Me gustaría que tengan en cuenta que muchas veces es él, el que se carga todo el equipo sobre su espalda", agregó el ídolo de la Roma.

Daniele de Rossi señaló que prefiere a Messi por encima del portugués Cristiano Ronaldo. "Futbolísticamente no hay nada más que explicar, se acabaron las palabras. Hay otros muy buenos, como Ronaldo, que puede ser comparable desde los números, los goles y trofeos, pero después hay una cuestión de placer, y a mí me gusta ver a Messi. La única fortuna que tuvo es que jugó en el equipo más grande de los últimos 30 años, el Barcelona de Guardiola, entonces sus compañeros, sin ser tan buenos como él, eran dignos de estar a su lado", sostuvo.

Finalmente, el exfutbolista italiano no ocultó que admira a la estrella argentina de 33 años. "Compartir la cancha con él es una motivación. A veces me daba cuenta que mis compañeros, antes del partido, lo miraban con ojos distintos, como de admiración y también a mí me pasó. Yo trataba de no mostrar mis sentimientos ni mi debilidad ante un jugador tan grande. Cuando le sacás la pelota a Messi te da un sabor distinto a si se las sacás a un burro cualquiera", culminó.

