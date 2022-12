Lionel Messi crack de Barcelona. | Fuente: EFE

El exentrenador de la Selección de Argentina, César Luis Menotti, dijo que la decisión de Lionel Messi de irse de Barcelona no es una decisión tomada a la ligera, ya que "nace del corazón".

"No es por un capricho que Messi toma esta decisión. Algo ha pasado, es una decisión que no nace de la lapicera o del bolsillo, nace del corazón", señaló Menotti en una entrevista en el programa 'Super Deportivo Radio' de Radio Villa Trinidad.

"Evidentemente el que elige y decide esto es Messi, si Messi decide esto es porque no estaba feliz, y si tienes un jugador que es Messi y no está feliz, no tienes a Messi. La felicidad de Messi entra cuando la pelota está en sus pies”, agregó.

“Fue una gran sorpresa. No sé por dónde viene este tema, pero es una cosa insólita porque Messi tiene un contrato con el club y el club tiene el mejor jugador del mundo. Además, aparece un muy buen entrenador, que conoce al Barcelona, donde jugó y ganó la Champions. Todo esto hacía suponer que el Barcelona iba a encontrar reforzar una idea y sostenerla, y de pronto aparece esto, no lo entiendo”, culminó.

Messi informó el 25 de agosto pasado, vía burofax, su decisión de no jugar por Barcelona en la temporada 2020-2021. Su próximo destino sería el Manchester City o el París Saint Germain.

César Luis Menotti. | Fuente: AFP

