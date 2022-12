Lionel Messi y su familia. | Fuente: Instagram Antonela Roccuzzo

Millones de hinchas de Barcelona se encuentran a la expectativa del futuro de Lionel Messi, quien acaba su contrato con el cuadro azulgrana el 30 de junio. El astro argentino aún no ha aceptado la renovación y todo indica que su exitosa etapa en Barza acabará pronto.

En el programa 'El Chiringuito de Jugones' se aseguró que Messi está en búsqueda de una casa en París en donde viviría si se concreta su fichajes al París Saint Germain, club donde jugaría con su amigo Neymar y sus compañeros de selección, Ángel di María y Leandro Paredes.

"Messi está sondeando el mercado inmobiliario, y no es precisamente el de Barcelona. Está sondeando, viendo pisos y viviendas en París", contó el panelista Eduardo Inda, que no descarta que Messi pueda vivir cerca del crack brasileño.

“Los jugadores del PSG viven en tres zonas distintas de París. Dos de ellas en zonas exclusivas dentro de la ciudad uno cerca del rio Sena y otro cerca de Notre Dame. La otra opción es vivir cerca de Neymar quien alquiló una propiedad a 15 kilómetros de París”, señaló.

Messi, que en agosto del 2020 hizo público su intención de dejar el Barcelona, también está en la mira del Manchester City que desde hace varias temporadas tendría en agenda al crack sudamericano de 33 años, que podría reencontrarse con su exentrenador Pep Guardiola.

"Si yo no gano, se va del club"

Barcelona vive una crisis institucional a solo cuatro días de las elecciones presidenciales en el club azulgrana. Y uno de los temás más importantes es la continuidad de la estrella del plantel que dirige Ronald Koeman: el crack argentino Lionel Messi.

Joan Laporta, que lucha por volver a la presidencia de Barza, señaló que si no gana las elecciones del 7 de junio, se descartará la permanencia de Lionel. "Messi valorará la propuesta que le haremos. Estoy convencido de que si ganan los otros candidatos, Messi no seguirá en el Barza, si gano yo, seguirá. No quedó contento con la etapa de Freixa de directivo", señaló.

