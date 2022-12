Exjoya del Barcelona: '¿Fracasado yo? Jugué con Messi y hablo cuatro idiomas' | Fuente: Twitter

Debutó en el Barcelona en el año 2007 y en sus primeros partidos encandiló a los hinchas a punta de goles. Sin embargo, el delantero español Bojan Krkic vio como su carrera se fue un picada cuando dejó el cuadro azulgrana en busca de más oportunidades. Desde entonces, ha vagado por distontos clubes y aunque no le fue tan bien, asegura que no se siente un fracasado.

"Yo creo que sí triunfé. No sé cuántos pueden decir que han marcado 40 goles en el primer equipo, que han jugado cuatro temporadas. Tuve partidos buenos, otros no tantos. Yo siempre he dicho que estoy muy contento de los cuatro años que viví en el Barza. Soy de pensar en grande y de querer jugar en equipos grandes", dijo el delantero de 29 años en diálogo con El País.

Además, resaltó que haber jugado al lado de Lionel Messi le da un plus extra en su carrera. "Jugué en el Barcelona de Messi. Hablo inglés, italiano, castellano y catalán. Le doy más valor a hablar cuatro idiomas que al hecho de haber podido ganar cinco títulos más. ¿Soy la promesa que no pudo ser? ¿Cuánta gente sueña con tener una carrera así?", señaló.

Bojan Krkic debutó como profesional en el Barcelona. | Fuente: Twitter

