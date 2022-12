Enigmático mensaje desde Sudameríca: 'Si Messi abandona el Barza, jugará aquí' | Fuente: Twitter

Lionel Messi, delantero del Barcelona, nunca ha ocultado que antes de retirarse de la actividad profesional le gustaría volver a Argentina y jugar en Newell's Old Boys. Sin embargo, con el pasar de los años y conforme ha ido aumentando la familia, ese deseo ha disminuido debido a la inseguridad que se vive en suelo argentino. Sin embargo, siempre existe una remota posibilidad.

Al menos por lo que ha declarado Cristian D'Amico, vicepresidente de Newell's Old Boys, quien aseguró que si finalmente Lionel Messi decide no seguir en el Barcelona, llegará al cuadro de Rosario. "Messi vendrá a Newell's si decide abandonar el Barza. Pero no quiero molestarlo, ahora no tenemos contacto", dijo el directivo argentino sobre la chance de volver a contar con la 'Pulga', quien jugó en las divisiones menores del club cuando era niño.

No obstante, D'Amico no se rinde y le ha pedido ayuda al presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia. "Puede ayudarnos, él es muy amigo de Messi", finalizó. Lo cierto es que el delantero argentino por ahora no se plantea abandonar el Barcelona y lo más probable es que termine ahí su carrera. Tiene contrato hasta junio del 2021 y una cláusula que le permite salir sin coste alguno, sin embargo, ya se han dado los primeros contactos para tratar una renovación.

Lionel Messi se formó en las divisiones menores de Newell's Old Boys. | Fuente: Twitter

