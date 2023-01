Lionel Messi, estrella de Barcelona. | Fuente: EFE

Josep Maria Bartomeu,presidente del Barcelona, declaró este domingo, tras la victoria dpor 4-1 de su equipo, que "no hay ninguna duda" de que el delantero argentino Lionel Messi "seguirá en el club"."No voy a dar detalles, pero Leo Messi ha dicho muchísimas veces ya que va a acabar su vida laboral y futbolística en el club. No hay ninguna duda de que Messi seguirá en el club", dijo Bartomeu a Movistar+."Los detalles no lo voy a explicar. Ahora estamos centrados con la competición con LaLiga; luego vendrá la 'Champions'. Sí que hay negociaciones con muchos jugadores. Él (Messi) quiere seguir en el Barca, y acabar su vida deportiva en el club. Aún le quedan muchos años y vamos a disfrutarlo mucho más tiempo", agregó el presidente del Barcelona.

La Cadena SER informó que Lionel Messi paralizó las negociaciones de renovación debido que se encontraría molesto con la dirigencia de Barcelona y el propio entrenador Quique Setién.

Es más, también se habló que astro argentino de 33 años podría irse a jugar en el Manchester City. En el último partido ante Villarreal le anularon un golazo tras un gran jugada colectiva debido que el chileno Arturo Vidal se encontraba en posición adelantada.

Lionel Messi termina su contrato en 2021. | Fuente: AFP

