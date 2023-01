¿Seguirá en Barcelona? Conoce la contundente respuesta de Lionel Messi | Fuente: Twitter

El delantero argentino Lionel Messi aseguró este jueves en una entrevista publicada en el diario 'Sport' que quiere permanecer en el Barcelona "todo lo que pueda" y completar toda su carrera deportiva en la entidad azulgrana, aunque admite que lo importante "es tener un proyecto ganador".

"Quiero estar en el Barcelona todo lo que pueda, hacer aquí toda mi carrera porque esta es mi casa. Tampoco quiero tener un contrato largo y quedarme aquí porque tengo un contrato sino porque quiero estar bien físicamente, jugar y ser importante y ver que hay un proyecto ganador", dijo del delantero argentino de 32 años.

Además, también reconoció que le hubiera gustado volver a contar con Neymar como compañero. "Seguí de manera intensa la negociación, estaba pendiente porque me hubiera gustado que hubiese venido por lo que implicaría no solo a nivel deportivo sino también por lo que representaba a nivel de club, de spónsor, de imagen de crecimiento. El club hubiera dado un salto también, pero bueno, no se dio", finalizó.

Lionel Messi también es el capitán del Barcelona | Fuente: Twitter

