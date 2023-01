Lionel Messi y Joan Laporta. | Fuente: EFE

Lionel Messi podría estar jugando sus últimos meses de su exitosa etapa en Barcelona. Tiene contrato hasta el 30 de junio del 2021 y su permanencia es una incertidumbre. Sin embargo, Joan Laporta está convencido de todo lo contrario, ya que cree que si le presenta un proyecto interesante, el astro argentino se mantendrá en el Barza.

"Sí, ayudará mucho que Messi vea que el proyecto presenta un equipo muy competitivo. Eso es lo más importante para él. Y en este sentido tengo una ventaja comparativa respecto al resto de precandidatos: la credibilidad de Leo. Sabe que todo lo que le he dicho siempre lo he cumplido, así me lo ha hecho saber. Quiero ser presidente del club para hacerle una propuesta deportiva y económica con la que él se sienta a gusto y consiga que el Barza vuelva a tener una relación de éxito con la Champions", aseguró Laporta que postula para ser nuevamente presidente de Barcelona.

En cuanto si Messi seguirá ganando 100 millones de euros brutos por temporada, agregó: "Cuando entre en el club lo veré. Pero pienso que el tema económico no va a ser un inconveniente para que siga porque hay fórmulas y Leo estará en disposición de ayudar".

Joan Laporta dijo que hablará con Messi cuando defina qué le puede ofrecer. "Cuando sepa lo que le puedo ofrecer según las posibilidades económicas del club le haré una propuesta económica y deportiva que él pueda valorar. Lo que sí tengo claro es que si se la hago, al menos la considerará y tendrá el ánimo de contemplarla favorablemente", culminó.

