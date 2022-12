Ivan Rakitic y Lionel Messi. | Fuente: EFE

Ivan Rakitic, volante croata de Sevilla, recordó su paso por el Barcelona, club donde compartió vestuario con cracks de la talla de André Iniesta, Xavi Hernández y especialmente con el argentino Lionel Messi, con quien tiene una especial anécdota.

El mediocampista de 32 años reveló entre risas que le dijo a Messi que le faltaba un título: la Europa League. "Estaba hablando con Messi y le dije 'Tú has ganado todo, has marcado muchísimos goles. Pero yo he ganado un trofeo que tú nunca tendrás, la Europa League", señaló en entrevista de LaLiga TV.

Rakitic, además, dijo que "cuando llegué al Barcelona, el hambre que tenían esos jugadores era increíble. Tuve la suerte de pasar un año entrenando con Xavi, y otros tantos con Iniesta. Aprendí de ellos fuera y dentro del campo".

El mundialista con Croacia recordó el título de Barcelona en la Champions League en 2015 cuando los azulgranas vencieron 3-1 a Juventus. "A esa gente no se les regaló nada. Se ganaron todo su éxito. No es una coincidencia que lo hayan ganado todo. Cada jugador tenía un papel que desempeñar".

"Y cada uno hizo las cosas a su manera, pero siempre para ganar. En Berlín, antes de la Champions League (en la que Rakitic marcó uno de los goles), nos dijimos 'Si nos mantenemos unidos, nadie nos vencerá'", culminó.

Hay que indicar, que Rakitic quedó contrariado tras la derrota de Sevilla ante Barcelona y arremetió contra el arbitraje. "Es complicado, pero si hay tantas cámaras y tantas ayudas, es complicado explicar esas decisiones. Eso ha marcado el partido y el pase a la final. No encontramos explicación, nadie tiene claro el reglamento. Sobre todo cuando esas decisiones se repiten en contra en el mismo partido".

