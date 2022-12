Firmino, Salah y Mané. | Fuente: AFP

Ante la inminente salida de Lionel Messi de Barcelona ha surgido el primer nombre que se perfila como el reemplazo del crack argentino. Nos referimos al senegalés de Liverpool, Sadio Mané, de acuerdo inforrmación de Tuttomercatoweb.

El medio italiano aseguró que el jugador indicado para suplir a Messi es Mané, que es viejo conocido de Ronald Koeman, que ya dirigió al atacante africano de 28 años en Southampton en las temporadas 2014 y 2016.

La información hizo hincapié que Mané ha sido ofrecido por intermediarios al Barcelona en esta nueva etapa que liderará Koeman, luego de la salida de Quique Setién por la goleada 8-2 que recibió el cuadro azulgrana a manos del Bayern Munich.

Cabe destacar, que si Barcelona desea fichar a Mané debe lidiar con la cláusula de rescisión que tiene en Liverpool que alcanza los 120 millones de euros.

En Argentina descartan el regreso de Messi

En Argentina ven con buenos ojos que Lionel Messi salga del Barcelona, pero consideran muy difícil que regrese a su país natal para jugar en Newell's Old Boys, el club en el que se formó y del que es hincha."Me parece muy bien, es momento de que pruebe en otro club, así prueba su jerarquía. No estoy muy de acuerdo con la forma de la salida de él. Un 8-2 no es nada agradable, pero por su trayectoria, porque se crió en ese club, la salida no es la más correcta. Me parece bien que cambie de aire, por ahí le hace bien a él", dijo a Efe Julio, un transeúnte de la provincia de Buenos Aires.

