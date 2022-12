El delantero volvió a hablar sobre su excompañero del Barcelona. | Fuente: EFE

El delantero Lionel Messi reveló el motivo por el que le respondió a Eric Abidal, tras las declaraciones del secretario técnico del Barcelona. En entrevista con Mundo Deportivo, el argentino aseguró que se sintió atacado por su excompañero de vestuario.

"No sé qué le pasó a él por la cabeza para decir eso, pero creo que yo respondí porque me sentí atacado. Sentí que atacaba a los jugadores. Y ya demasiadas cosas se dicen del vestuario, como que maneja todo, que pone y quita entrenadores, trae jugadores y sobre todo de mí. Como que yo tengo mucho poder y tomo decisiones", afirmó Messi.

Asimismo, el delantero señaló que le molestó las declaraciones de Abidal debido a que es una persona que trabaja en el Barcelona. "Y me molestó que lo dijera una persona del club, un secretario técnico… que ponga a los jugadores en medio de una destitución como era la del míster [Ernesto Valverde] me pareció una locura. Es el secretario técnico que toma las decisiones y tiene que hacerse cargo. Es el que toma las decisiones. Por eso salí a aclararlo, sabía que no podía dejar pasar que el director deportivo me atacara de esa manera", añadió.

Finalmente, Messi afirmó que le respondió a Abidal como capitán y jugador del Barza. "Por los dos lados. Primero porque atacó al vestuario. Por eso decía que si atacaba al vestuario dije que diera nombres y dijera quién era esa persona antes de hacerlo general. Y después a nivel personal también, por lo que decía antes, porque ya se dice mucho que yo tomo decisiones y mando, cosa que no es cierta. Por eso también, por los dos sentidos", declaró.

