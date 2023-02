La considerada mejor foto de Messi en su carrera. | Fuente: Barcelona | Fotógrafo: Santiago Garcés

El mexicano Santiago Garcés seguramente es el autor de la mejor foto de la carrera de Lionel Messi. Nos referimos, a la imagen que recorrió en mundo el 11 de marzo del 2017, en el choque entre Barcelona y París Saint Germain (PSG) por la Champions League.

Sergi Roberto anotó el decisivo gol de Barcelona en la remontada ante el campeón francés. Sin embargo, Santiago Garcés decidió seguir las acciones de Messi a un lado de los festejos de sus compañeros.

Esta foto se inmortalizó al superar los 190 millones de visualizaciones, pero tres años después Garcés acaba de recibir la noticia que Barcelona no le renovará contrato, según informó El Periódico, tal como dio cuenta el diario Marca.

"Es la fotografía que me puso en el mapa, hasta hace un año la fotografía ya había recibido más de 190 millones de visualizaciones, al día siguiente ya decían que era una foto histórica. Cuando cae el gol me levanté del lugar donde estaba para ver qué hacia, todo el equipo celebró hacia una esquina y Lionel Messi se fue para el otro lado, en ese momento lo primero que me pasó por la cabeza fue seguirlo porque vi que corría directo a la grada", señaló Garcés en una entrevista con Récord de México.

Hay que indicar, que Garcés llegó a conocer a Lionel Messi luego de varias semanas del triunfo de Barcelona ante PSG.

