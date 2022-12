Lionel Messi con la camiseta de Newell's. | Fuente: AFP

Barcelona presentará un escrito ante el Comité de Competición de LaLiga Santander en el que expondrá el contexto en el que Lionel Messi se quitó la camiseta y mostró una de Diego Armando Maradona durante el partido ante Osasuna para que se considere la posibilidad de que le sea retirada la tarjeta amarilla que el árbitro le mostró por ese motivo.Fuentes del club azulgrana aseguraron a EFE que no presentará un escrito de alegaciones, porque "la norma está muy clara" y establece que se mostrará una tarjeta amarilla cuando un jugador se quite la camiseta.Sin embargo, desde el club azulgrana han enviado un escrito para poner en contexto la situación y el homenaje de Messi a Maradona con una camiseta del Newell's Old Boys, club en el que jugó Diego y que está radicado en Rosario, de donde es natural Leo.Se da la circunstancia de que la camiseta es un regalo de Sergio Fernández, un juez argentino que es coleccionista, quien se la entregó a Messi en 2018 durante el Mundial de Rusia.Esa camiseta, que mostró Messi tras anotar el 4-0 ante Osasuna y que llevaba debajo de la del Barça, fue el particular homenaje del '10' del equipo azulgrana a su compatriota recientemente fallecido.La camiseta la lució Maradona el día de su estreno en el Newell's. Curiosamente ese día Messi, con apenas seis años, estaba en el estadio con su padre y Diego anotó un tanto muy parecido al 4-0 firmado por Lionel ante Osasuna.

Te sugerimos leer