Lionel Messi se queda un año más en Barcelona. | Fuente: Instagram - El Chiringuito

Lionel Messi no la pasa bien anímicamente debido que sus amigos Arturo Vidal y Luis Suárez ya no jugarán en el Barcelona luego de no entrar en los planes de Ronald Koeman. El chileno fichó por el Inter de Milán y el uruguayo sería anunciado en las próximas horas como nuevo fichaje del Atlético de Madrid.

En esa línea, el programa El Chiringuito se refirió sobre el nuevo papel de Messi en medio de la llegada de Koeman. Josep Pedrerol, conductor principal del conocido espacio, señaló que el crack argentino ya no es el líder del plantel.

"El adiós de Luis Suárez marca un fin de ciclo. Se cierra una etapa, una buena etapa con un final amargo. Suárez no se va, a Suárez lo empujan a marcharse. Messi se queda solo, sin amigos. Primero Neymar y ahora Suárez", fue el inicio del editorial de Pedrerol.

El Chiringuito habló duro de Lionel Messi. | Fuente: El Chiringuito

"Nada será lo mismo para Leo. Hasta el mate sabrá diferente. La revolución se ha consumado. Messi ya no es el líder del vestuario, el líder ahora es Koeman", agregó el periodista, quien es hincha de Barcelona.

La 'Pulga', al igual que el resto de sus compañeros, se alistan para el primer partido de Barcelona en LaLiga temporada 2020-2021. La cita será ante Villarreal, en el Camp Nou, a realizarse el 27 de septiembre a las 2 de la tarde (hora peruana).

Te sugerimos leer