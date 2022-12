El delantero francés desmintió los rumores. | Fuente: AFP

Antoine Griezmann, jugador del Barcelona, negó sentirse aislado en su club y afirmó que son falsas sus críticas en contra de Lionel Messi y a la entidad azulgrana. El delantero se pronunció tras las afirmaciones de la revista France Football.

Griezmann, a través de su equipo de comunicación, negó a la agencia EFE todos los argumentos publicados por la revista francesa. Asimismo, subrayó que no ha hablado con la citada publicación y por tanto "las declaraciones que aparecen, no existen". El francés mostró su profundo malestar a todo su entorno en la jornada de este martes por algo que sus portavoces entienden como "un invento".

En la publicación de France Football, la revista aseguró que el delantero no era bien tratado en Barcelona. "No van a poder conmigo, no voy a abandonar. Están celosos de mí”, había declarado Griezmann, según el prestigioso medio, el cual entrega el Balón de Oro anualmente.

Antoine Griezmann fichó por Barcelona en julio de 2019 tras concluir su ciclo de 5 años con el Atlético de Madrid. La llegada del francés fue bien recibida por la hinchada culé, la cual esperaba con ansias que el delantero formara parte del Barza. Su pase fue de 120 millones de euros. (Con información de EFE)

