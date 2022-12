Virgil Van Dijk llegó a Liverpool a inicios del 2018 proveniente del Southampton. | Fuente: AFP

En una semana se dará a conocer el ganador del Balón de Oro 2019. Este premio, que fue ganado el año pasado por el croata Luka Modric, será otorgado el próximo lunes 2 de diciembre y, en un primer sondeo que publicó el medio español 'Sport', reveló que el holandés Virgil Van Dijk es el favorito a llevárselo por encima de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Si bien de momento ninguno de los tres principales nominados ha recibido un mensaje de la revista 'France Football', que es lo que usualmente suele pasar, el sondeo del diario europeo se basa en los votos de los periodistas para el premio 'The Best'. En esa oportunidad, Lionel Messi fue el que acabó en el primer lugar pero quien recibió más elecciones de parte de la prensa fue Virgil Van Dijk.

En total, Virgil Van Dijk recibió 462 votos mientras que Lionel Messi 364. Considerando que la premiación del Balón de Oro se basa únicamente en lo que eligen un número de periodistas alrededor del mundo, es por eso que el zaguero del Liverpool es el favorito para llevarse el primer puesto. No obstante, es importante mencionar que solo 36 de los que votaron en 'The Best' tendrán poder para seleccionador al vencedor de este galardón.

