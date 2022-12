Lionel Messi continuará en Barcelona. | Fuente: Barcelona

Barcelona festejó la continuidad de Lionel Messi mediante una publicación en sus cuentas de redes sociales, en el cual se destaca una de las frases que dejó el astro argentino en su entrevista con Goal.

“Voy a dar el máximo. Mi amor por el Barza no va a cambiar nunca”, fue el mensaje de Messi que colocó Barcelona a manera de destacar la permanencia de su capitán para la temporada 2020-2021.

Los seguidores de Barcelona aprovecharon la publicación y recordaron otras frases de Messi como por ejemplo las críticas contra el presidente Josep María Bartomeu.

"Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra", señaló Messi.

Además, la publicación rápidamente se convirtió en viral al superar los 35 millones de 'likes'.

El seis veces ganador del Balón de Oro seguirá en el Barza y cumplirá su contrato hasta junio del 2021, ya que la dirigencia le dejó en claro que solo dejaría el club si paga la cláusula de 700 millones de euros.

Messi no se va

Lionel Messi señaló que continuará en Barcelona porque no quiere irse a juicio con el club de su vida.

“Jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar en el Barcelona", señaló Messi.

“Claro que me costó mucho decidir. No viene del resultado del Bayern, viene de muchas cosas. Siempre dije que quería acabar aquí y siempre dije que me quería quedar aquí. Que quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona a nivel de títulos", agregó.

