Se acabó la novela. El crack argentino Lionel Messi anunció este viernes en entrevista con Goal su decisión de quedarse en el Barcelona. Así cumplirá su contrato que lo vincula hasta el 30 de junio del 2021, pese que el 25 de agosto pasado informó su intención de acabar su ciclo en el club azulgrana.

“Jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar en el Barcelona", señaló Messi.

“Claro que me costó mucho decidir. No viene del resultado del Bayern, viene de muchas cosas. Siempre dije que quería acabar aquí y siempre dije que me quería quedar aquí. Que quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona a nivel de títulos", agregó Lionel Messi que criticó a la dirigencia de Barcelona.

"Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Como dije antes siempre pensé el bienestar de mi familia y del club”, destacó.

Jorge Messi, padre y representante de Lionel, se reunió esta semana con el presidente de Barcelona, Josep María Bartomeu, para informarle que su hijo ya no se deseaba seguir vistiendo la camiseta azulgrana.

Sin embargo, la postura inflexible de Barcelona hizo cambiar de decisión a Lionel Messi y a su entorno, que no tenían entre sus cálculos que la única salida sería pagar los 700 millones de euros de la cláusula de rescisión.

Ahora tendrá que integrarse a los entrenamientos del Barza, que desde esta temporada tiene como entrenador al holandés Ronald Koeman.

