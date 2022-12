Lionel Messi en conferencia de prensa. | Fuente: EFE

Rompió su silencio. Lionel Messi (31 años) habló por primera vez tras la eliminación de Barcelona en la Champions League. El astro argentino reconoció que el Liverpool fue ampliamente superior al cuadro azulgrana.

"La verdad que no me puse a repasar el partido, pero con lo que viví en ese momento fue un partido muy similar a lo de Roma, donde entramos y rápidamente nos hacen un gol, empieza a trabajar la cabeza, que no puede pasar lo de Roma otra vez, reaccionamos bien, porque el primer tiempo no fue malo del todo, pero en el segundo no competimos”, señaló Messi en conferencia de prensa.

“Solo hubo un equipo dentro de la cancha, ese fue el mayor error. Lo peor y que no podemos perdonar es que no competimos. Nos dejamos pasar por arriba", agregó el ‘10’ del Barza en la previa de la final de la Copa del Rey ante Valencia.

"Es un equipo que empezó un poco irregular. Empataba muchísimo y luego ha hecho una segunda vuelta muy buena. Se han metido en Champions y semis de Europa League. Han hecho un gran año y no les hemos ganado este curso. Hay que intentar competir y adelantarnos cuanto antes para ganar el título", señaló sobre Valencia.

Asimismo, Messi respaldó la continuidad del criticado entrenador Ernesto Valverde. "Me gustaría que se quedara. Te puede gustar cómo jugamos o no, pero el año pasado hicimos el doblete y quedó manchado por la eliminación de Champions. Este año podemos hacer otro doblete, con otra mancha, pero una mancha mucho más grande. Si te pones a pensar, hemos perdido dos partidos en dos años. Dos derrotas que nos marcaron, pero más allá han sido años buenos", culminó.

