La judoca brasileña Rafaela Silva, campeona olímpica en Rio 2016, fue despojada de la medalla de oro que ganó en los Juegos Panamericanos Lima 2019 por dopaje, informó Panam Sports (Organización Deportiva Panamericana).

Silva, quien obtuvo la medalla dorada en la categoría menor a 57 kilos, dio positivo al fenoterol, un broncodilatador prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Además de la brasileña, otros seis deportistas dieron positivo al dopaje en los Juegos Panamericanos, que se disputaron desde el 26 de julio al 11 de agosto.

El viernes 20 de septiembre, en una conferencia de prensa celebrada en Rio de Janeiro, Rafaela Silva negó haber hecho trampa. "Estoy limpia", afirmó la judoca de 27 años. "No hago uso de esa sustancia, no tengo asma, nada, no tengo autorización para usar esa sustancia", dijo la deportista, quien cree que puede haberse contaminado al estar en contacto con la hija de una amiga que visita con frecuencia el centro donde entrena.

El oro va para la dominicana Ana Rosa

Rafaela Silva había recolectado en Lima 2019 su tercera presea panamericana y primera de oro, al vencer en la final por ippon a Ana Rosa, de República Dominicana. Pero, tras la sanción que recibió la brasileña de parte de Panam Sports, la dominicana se adjudica la medalla de oro de la categoría menor a57 kilos.

Los otros deportistas que dieron positivo en controles antidopaje en Lima-2019 son el ciclista brasileño Kacio Fonseca, el jugador de bowling puertorriqueño Jean Pérez, los beisbolistas dominicanos Audrey Pérez y Osvaldo Abreu, el jugador de balonmano peruano Brian César Paredes y la basquetbolista colombiana Narlyn Tathiana Mosquera, detalló Panam Sports en un comunicado.

El brasileño Fonseca integró el equipo brasileño que ganó la medalla de bronce en velocidad por equipos masculino del ciclismo en pista, detrás de Trinidad y Tobago (oro) y Colombia (plata), y tras su positivo perdió la medalla. El boricua Jean Pérez, que había ganado el oro en dobles masculino de bowling junto a Cristian Azcona, ya había sido sancionado el pasado 11 de agosto, último día de los Juegos Panamericanos y el título había pasado a manos de los estadounidenses Jakob Butturff y Nicholas Pate. (AFP)

