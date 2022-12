Keylor Navas ha jugado 28 partidos y ha encajado 18 goles. | Fuente: EFE

El guardameta costarricense Keylor Navas ha sido elegido este viernes como mejor portero de la Ligue 1 en los premios que da la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales de Francia (UNFP), según anunció el sindicato.

El guardameta, de 34 años, ha sido votado por el resto de jugadores de la liga francesa como el mejor arquero de esta edición de la liga, a la que le queda la última jornada en la que se decidirá el título.

Navas ha jugado esta temporada 28 partidos y ha encajado 18 goles, lo que le deja en una ratio de 0,69 goles recibidos por partido.

Su máximo rival al premio ha sido el portero del Lille, Mike Maignan, recién convocado por Francia para la Eurocopa y que tiene un promedio de goles encajados menor que el del costarricense: ha jugado 37 partidos y ha recibido 22 goles (0,59 por partido).

Sin embargo, los jugadores de la liga han considerado que el rendimiento de Navas ha sido más decisivo.

Paradas como la que le hizo a Youcef Attal en el partido de liga contra el Niza, el penalti que detuvo a Leo Messi en los cuartos de final de la Liga de Campeones y su actuación en las semifinales contra el Bayern de Munich dibujan la sólida campaña del tico.

Es la primera vez que Navas logra el trofeo de la UNFP a mejor portero de la Liga, aunque esta es solo su segunda campaña en el conjunto de la capital parisina tras militar cinco temporadas en el Real Madrid (donde nunca llegó a ganar el Trofeo Zamora al portero menos goleado de la Liga).

En una entrevista a Canal Plus se sintió agradecido por el reconocimiento: "Me toca dar las gracias a los que votaron por mí. Ha sido un año bastante bueno, en el que he tratado de dar lo mejor de mí, que es lo que me deja más tranquilo".

Reflexión

Sin embargo, a nivel de títulos, el PSG solo ha ganado esta temporada la Copa de Francia, ganada esta semana en la final contra el Mónaco por 2-0 (goles de Icardi y Mbappé), a la espera del desenlace este fin de semana de la Liga, en la que marcha segundo con un punto menos que el Lille.

Keylor Navas, cuya carrera despegó en el Levante y que se dio a conocer internacionalmente en el Mundial Brasil 2014, renovó su contrato con el PSG hace un mes, extendiendo su vínculo con el equipo hasta 2024, cuando tendrá 37 años. Su deseo es retirarse en París.

Navas defenderá en principio de nuevo la portería del PSG este domingo, cuando los parisinos se juegan la última posibilidad de hacerse con el título de Liga: para ello deberán ganar al Brest y esperar que el Lille (el actual líder) pierda o empate contra el Angers. (EFE)

