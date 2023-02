Juan Reynoso tuvo poco tiempo para trabajar en la pretemporada con el equipo | Fuente: @CruzAzulCD

El peruano Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, aceptó que la prioridad de su equipo era vencer al Pachuca después de sumar dos derrotas en el torneo Clausura y apuntó que más adelante mejorarán las formas.“Sería muy egoísta y soberbio de mi parte pensar en Juan Reynoso y luego en la institución porque es muy grande y todos tenemos que pensar en ella. Hoy lo que nos interesaba era ganar, la afición de Cruz Azul quiere que gane, pero quiere un equipo entregado, he sido claro que yo no estoy para vender humo, lo que pasa en los juegos se los digo y no me da vergüenza que salimos a defender el partido", dijo el peruano en conferencia de prensa.

Luego, agregó: "Las formas se mejorarán; hoy tuvimos buenos momentos más allá de que muchos dirán que Cruz Azul esperó y no salió a proponer. El fútbol es de resultados y una vez que tienes resultados, ganas en confianza y curas heridas. Estamos empezando a gatear y cuando uno gatea no quiere correr".

El jugador Juan Marcelo Escobar de Cruz Azul celebra un gol, durante un partido correspondiente a la jornada 3 del torneo Guardianes 2021 | Fuente: EFE

Reynoso fue nombrado técnico de Cruz Azul poco antes de comenzar el campeonato, lo cual no le permitió hacer pretemporada. Aunque en su debut jugó bien, cayó ante el Santos Laguna y en su segunda aparición, fue vencido por el Puebla, que lo dominó."Hubiéramos querido tener cuatro o cinco amistosos, pero el fútbol pone retos; dimos un paso adelante en la exigencia y la intensidad", indicó.

En la cuarta fecha del campeonato los Azules recibirán al Querétaro, quinto de la tabla de posiciones, que ha mostrado buen fútbol en el arranque del torneo."Será un rival duro, pero Cruz Azul debe reponerse", concluyó Reynoso, quien confió en el regreso a la alineación del goleador uruguayo Jonathan Rodríguez, ausente este lunes por castigo, y la del defensa Luis Romo, lastimado, además de que el zaguero paraguayo Pablo Aguilar podría aparecer como suplente, recuperado de molestias.

(Con información de EFE)

