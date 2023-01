Kylian Mbappé es el máximo goleador de la Ligue 1 2020-21 | Fuente: Instagram

Kylian Mbappé es el máximo anotador de la temporada actual de la Ligue 1, sin embargo, para Mauricio Pochettino, nuevo entrenador del PSG, el atacante aún puede dar más. “Estoy feliz con Kylian, pero necesita mejorar”, dijo el estratega argentino.

En 14 presencias del torneo doméstico, el delantero francés registra 12 anotaciones y va por delante de Memphis Depay y Boulaye Dia (10). Pero en el país galo se preguntan si el futbolista no está teniendo un nivel sobresaliente como lo demostró en los cursos anteriores.

Quien planteó una teoría fue el doctor Jean-Bernard Fabre, experto que señaló en ‘Le Parisien’ que el andar discreto del ‘7’ pueda responder a que presentó en su momento un cuadro de coronavirus.

“Deberíamos pensar en que tuvo el COVID-19. En nuestros estudios, intentamos averiguar si no podría aparecer fatiga incluso en gente que no ha tenido síntomas y alterar el sistema nervioso con un alto nivel de esfuerzo. Quizá sea parte de las pequeñas secuelas de la enfermedad. Además, muchos jugadores que lo han tenido son una sombra de sí mismos y no solo pasa en Francia", explicó el médico.

“¿Es sobreentrenamiento o está vinculado al coronavirus? ¿Quizá son ambos?”, cuestionó Fabre, con conocimiento en el coronavirus y sus secuelas.

Lo cierto es que Pochettino aguarda más de una de sus principales figuras, quien -sin Neymar- busca comandar al PSG para tomar el primer lugar en la Ligue 1.

