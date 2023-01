Kylian Mbappé subió dos fotos en su cuenta de Instagram | Fuente: Instagram Kylian Mbappé

El delantero francés Kylian Mbappé aseguró que estaba cansado de las críticas que recibe a su juego, tanto en el París Saint-Germain (PSG) como en la selección, y explicó que aceptarlas es más complicado para un futbolista que juega en Francia que para los que están en clubes extranjeros."Las críticas cansan, sobre todo cuando juegas en un club de tu país y lo das todo por la selección. Llega un momento en el que cansa, sí", contó el futbolista tras la victoria de la selección gana contra Bosnia Herzegovina.

Esas declaraciones no cayeron nada bien a Jean-Michel Larqué, exjugador de PSG y actual comentarista en RMC Sport, quien salió al frente para refutar a Kylian Mbappé.

“No me importa el estado de ánimo de Mbappé al final del partido, lo que me interesa es el partido en sí. No me importa si le molesta que le critiquen. No le molesta cuando se le llama de manera habitual ‘el fenómeno’. ¿Cómo que un jugador que juega en el extranjero es menos criticado que uno que juega en un club francés?”, indicó Larqué.

¡Qué cambie de trabajo!

El ahora comentarista deportivo aseguró que tan solo se analizó el rendimiento del jugador en sus últimos cotejos. "Las críticas llegan después de dos partidos muy mediocres y no tengo en cuenta el partido ante Kazajistán, donde falla un penalti. ¿Y los periodistas no pueden decir que Mbappé no está bien actualmente en el equipo de Francia? Esa es la verdad. Que haga lo que quiera, pero si el señor Mbappé no está contento cuando decimos que no lo hace bien durante dos partidos, que cambie de trabajo”, finalizó.

