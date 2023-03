Karim Benzema se ha enfrentado a Mbappé en la Champions League. | Fuente: EFE

Karim Benzema tiene motivos para celebrar. Y es que este martes, el delantero estrella del Real Madrid fue convocado a la Selección de Francia de cara a la Eurocopa a mitad de este año, todo luego del supuesta chantaje a Mathieu Valbuena.

Por medio de sus redes sociales, la Selección de Francia dio cuenta de la convocatoria de Karim Benzema, quien no era llamado desde 2015. Uno de los que se mostró contento por su regreso fue Kylian Mbappé, uno de los cracks del PSG y con quien se verá las caras nuevamente en los 'bleus'.

"KB x KM", fue lo que escribió Kylian Mbappé en su cuenta de Instagram por la vuelta de Benzema. Además, el texto fue acompañado por una imagen de ambos con la camiseta de la Selección de Francia y unos emojis de fuego.

Benzema, de regreso en la Selección de Francia

El 'post' de Kylian Mbappé a Karim Benzema en redes sociales. | Fuente: @k.mbappe

Es más, no todo quedó allí ya que el popular 'Gato' respondió, a su estilo', la publicación de parte de 'Donatello'. "Vámonos crack", fue lo que sostuvo el delantero madridista.

"Para llegar a esta decisión, ha habido varias etapas. Nos hemos visto, hemos hablado largo y tendido", declaró el seleccionador Didier Deschamps en el canal TF1, donde desveló en directo la lista de convocados.

"No quiero hacer casos particulares, siempre he dejado al margen mi caso personal, el equipo de Francia no me pertenece y está por encima de todo", añadió recordando, aunque sin citarlo, que Karim Benzema declaró en su momento que Deschamps "había cedido a una parte racista de Francia".

Su retorno es una de las sorpresas de la lista de Deschamps, junto con la convocatoria de Jules Koundé, el joven central del Sevilla, y de Marcus Thuram, delantero del Borussia Mönchengladbach e hijo del campeón del Mundo en 1998, Liliam Thuram.

