Cristiano Ronaldo y sus compañeros se encuentra en el Allianz Stadium | Fuente: Juventus

La Liga de la Serie A italiana aseguró este domingo que el partido previsto a las 20.45 locales (1.45 p.m. en Perú) entre el Juventus y el Nápoles no se aplazará, pese a que el club napolitano, al que fue impedido viajar a Turín ante tres casos de positivo por coronavirus, haya pedido una nueva fecha para esta cita.El Nápoles pidió en una carta oficial a la Liga de la Serie A el aplazamiento del partido al considerar que su viaje a Turín ha sido impedido por "causa de fuerza mayor", pero para el organismo liguero las reglas del protocolo sanitario "son claras" y no impiden la regular disputa del encuentro.El club napolitano, que tiene a dos jugadores y a un miembro del personal positivos por coronavirus, confirmó a EFE que estaba a punto de subir al avión que le llevaría a Turín este sábado cuando recibió la orden de quedarse en aislamiento en Nápoles para prevenir el riesgo de contagios.Dicha orden fue tomada por la Hacienda Sanitaria Local (ASL) napolitana después de que el Nápoles detectara tres casos de positivos por coronavirus, los jugadores Piotr Zielinski y Elijf Elmas, y un miembro del personal.Pero la Serie A sostuvo en un comunicado oficial publicado este domingo que, en estas situaciones, el protocolo sanitario permite a los equipos competir con sus integrantes negativos por coronavirus, como ya ocurrido "más veces en esta temporada para permitir, por ejemplo, al Torino medirse con el Atalanta, al Milan jugar contra el Crotone o al Génova jugar en Nápoles"."El Consejo de la Liga Serie A ha además aprobado un claro reglamento en caso de positivos que pueden llevar al aplazamiento de los partidos solo en determinadas condiciones, que no se dan en el caso del Nápoles", agrega la Serie A en su nota oficial.Por ejemplo, los clubes de la Serie A que tengan a más de diez jugadores positivos por coronavirus tienen derecho a pedir el aplazamiento de su encuentro liguero una sola vez por temporada.Así, si el Nápoles no acudiera al partido contra el Juventus en el Allianz Stadium, la Serie A entregará un triunfo 3-0 al conjunto turinés.

