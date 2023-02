Juventus vs. Lecce. | Fuente: AFP

El argentino Paulo Dybala, delantero del Juventus y protagonista el pasado martes con un doblete en la Liga de Campeones, prolongó su racha goleadora este sábado en la Serie A contra el Lecce, en un partido que; sin embargo, acabó 1-1.

En la novena jornada de la Serie A, Dybala adelantó al Juventus al transformar una pena máxima, pero el Lecce consiguió el empate definitivo gracias a otro penalti y puso en peligro el liderato del equipo turinés.

Los hombres del técnico Maurizio Sarri suman dos puntos de ventaja sobre el Inter de Milán, segundo y que puede hacerse con la primera plaza si gana este mismo sábado al Parma en San Siro.

Tras ver cómo el meta brasileño Gabriel le negaba el gol de la ventaja en la primera mitad con una monumental parada, Dybala rompió la igualdad a los cinco minutos de la reanudación, al transformar con seguridad una pena máxima cometida sobre el bosnio Miralem Pjanic.

El segundo gol liguero del año de la "Joya" puso cuesta abajo el encuentro al Juventus, pero el Lecce, que este curso ya bloqueó al Torino o al Milan, reaccionó y empató seis minutos después gracias a otro penalti, cometido por el holandés Matthijs De Ligt y transformado por Marco Mancosu.

Empujó con fuerza el Juventus en busca de una nueva ventaja, pero le faltó puntería. Dybala rozó una escuadra con un gran derechazo y Federico Bernardeschi desperdició una inmejorable oportunidad a la hora de juego al disparar a un poste tras regatear al portero.

Tampoco Leonardo Bonucci consiguió enviar el balón a la red en una acción a balón parado en el minuto 75 y, en el tramo final, el conjunto turinés vio cómo Higuaín recibía un violento golpe en la cabeza por parte del meta local que le provocó una aparatosa brecha.

El 1-1 final supuso el segundo empate de la temporada para el Juventus, tras el 0-0 cosechado ante el Fiorentina, mientras que fue el primer punto conseguido por el Lecce en casa.

Un sábado negativo para el Juventus, que también perdió a Pjanic por un problema muscular.

LA PREVIA

Juventus vs. Lecce se enfrentarán este sábado 26 de octubre a las 8:00 a.m. (hora peruana) en el estadio Via del Mare por la novena jornada de la Serie A. La contienda la podrás ver por ESPN 2 y recuerda que el minuto a minuto lo podrás seguir por RPP Noticias.

El cuadro de Turín llega al encuentro luego de derrotar a mitad de semana a Lokomotiv Moscú por 2-1 en la tercera fecha de la Champions League. En la jornada anterior de la Serie A venció por el mismo marcador a Bolonia con goles de Cristiano Ronaldo y Miralem Pjanic. La Vecchia Signora se ubica primero en la tabla de posiciones con 22 puntos y buscará sumar de a tres para permancer líder.

Por el lado de Lecce, los Aurirrojos no la pasan nada bien en el campeonato, ya que están en la casilla 16 con siete unidades, además no conocen de victoria desde hace cuatro fechas cuando derrotó a Spal por 3-1 con un doblete del centrocampista italiano Marco Mancosu y otro tanto del defensa Marco Calderoni.

Juventus vs. Lecce posibles alineaciones:

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro; Betancur, Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo.

Lecce: Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Babacar, Farias

