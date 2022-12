Juventus vs. Inter de Milán se juega este domingo por la Serie A | Fuente: AFP

El clásico entre el líder Juventus Turín y el Inter de Milán, tercer clasificado, correspondiente a la vigésima sexta jornada de la Serie A, y aplazado el pasado domingo a causa de la alerta por el coronovirus, se jugará este domingo 8 de marzo a puerta cerrada, informó la Liga de la Serie A.Tras el decreto aprobado por el Gobierno el miércoles, en el que se prohíbe disputar manifestaciones deportivas que congreguen a muchas personas como medida de precaución por la difusión del coronavirus, la Liga de la Serie A decidió recuperar este domingo y lunes los seis encuentros aplazados el último fin de semana.En particular, el Juventus-Inter, considerado como el 'derbi de Italia', se jugará el domingo a las 2.45 p.m. (hora peruana), mientras que horas antes tocará a Milan-Génova, Parma-Spal, Sampdoria-Verona y Udinese-Fiorentina. Sassuolo-Brescia completará el programa el lunes a las 20.45 italianas (1.45 p.m).En relación a los cuatro partidos de la vigésima quinta jornada aplazados por razones sanitarias vinculadas con el coronavirus, que ya ha provocado más de cien muertos y más de 3.000 contagiados en Italia, la Liga de la Serie A eligió el 18 de marzo como fecha para disputar Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari y Torino-Parma.Todavía no hay fecha establecida para jugar el Inter-Sampdoria pues los milaneses, rivales del Getafe en la Liga Europa, podrían no tener un día disponible hasta finales de mayo.

(Con información de EFE)