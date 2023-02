El cruce de Giorgio Chiellini con Mario Balotelli y Felipe Melo | Fuente: AFP / Instagram / AFP

Giorgio Chiellini, referente y capitán de Juventus, ofreció una entrevista donde presentó un adelanto del libro, a modo de autobiografía, que saldrá a la venta a partir del 12 de mayo. El zaguero de 35 años repasó momentos de su trayectoria y se refirió en específico a Mario Balotelli, su excompañero en la Selección de Italia, y al brasileño Felipe Melo, con quien coincidió en la ‘Juve’.

“Mario Balotelli es una persona negativa que no tiene ningún respeto por el grupo. En la Copa Confederaciones de 2013 no echó ninguna mano y yo le habría dado dos bofetadas, se las merecía”, fueron las expresiones de Chiellini en ‘La Reppublica’.

El atacante italiano no dejó pasar esta situación y respondió a las palabras de Giorgio. “Yo, al menos, tengo la valentía y la sinceridad de hablar a la cara. Desde 2013 tuviste muchas ocasiones para hacerlo conmigo, portándote como un hombre, y nunca lo hiciste. A saber lo que dirás algún día de los compañeros de hoy, extraño capitán. Si esto es lo que significa ser un campeón, prefiero no serlo. Y a la camiseta de Italia nunca le falté el respeto”, remarcó Mario Balotelli en su cuenta de Instagram

Giorgio Chiellini también mencionó a Felipe Melo, compañero suyo en Juventus durante dos temporadas. “Y todavía peor era Felipe Melo: lo peor de lo peor. No aguanto a las personas que no tienen respeto y que siempre van a la contraria. Con él siempre estabas al borde de la pelea. Se lo dije también a la directiva: era una manzana podrida", mencionó Chiellini.

El mediocampista brasileño contestó a través de 'La Gazzetta dello Sport': "No hay ningún problema para responderle a 'este defensa'. Cuando estaba en Turín nunca le falté el respeto a nadie, pero llegados a este punto, él ya no merece ninguno, nunca más. Él se meaba encima del miedo, es demasiado fácil hablar mal de los demás con un libro. 'Este defensa', quizás, todavía está enfadado porque las bofetadas se las dimos cuando con el Galatasaray eliminamos a su Juventus en 2013. O porque el Inter lo ha ganado todo, y yo soy interista, o cuando le gané 3-0 con Brasil en la Copa Confederaciones. Él es así: siempre quiere hacerse el fenómeno, pero a nivel internacional no ha ganado nada de nada. Él sí mostró falta de respeto con estas declaraciones", sostuvo Melo.

