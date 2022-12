Juanfer Quintero protagonizó pelea con hincha de River Plate. | Fuente: AFP

Hace unas semanas se dio a conocer que Juanfer Quintero, uno de los jugadores de River Plate, dejaría al club 'millonario' por una mejor oferta económica de Shenzhen de China, una noticia que a los hinchas del conjunto argentino no les cayó bien.

En las últimas horas, el jugador colombiano publicó una fotografía a través de su cuenta de Instagram y escribió "Los reto cuando ustedes quieran". Por su parte, a un fanático no le cayó bien el mensaje y decidió contestarle en un comentario.

"¿Te vas al final o no? Dejate de hinchar los h.... Juanfer, la plata no hace la felicidad. River sí". No contesto con eso, luego escribió otro comentario donde indicaba que Quintero "nunca estuvo para jugar 90 minutos".

Lejos de pensar que el jugador iba a dejarlo pasar, decidió responderle directamente a través de otro comentario: "No necesité muchos minutos para hacerte feliz toda tu vida. No había necesidad de jugar tantos minutos, amigos. Abrazo".

Esto último en referencia al gol que marcó en la final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors en Madrid, un triunfo que para el hincha de River Plate fue la final del siglo.

