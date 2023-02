Bernardo Cuesta es uno de los flamantes refuerzos del equipo de Juan Reynoso | Fuente: @ClubPueblaMX

El argentino Bernardo Cuesta, delantero del Puebla mexicano, aseguró que no le pesa la responsabilidad de llegar como el refuerzo, para el Apertura 2020, encargado de hacer los goles del equipo."No me pesa esa responsabilidad, sé a lo que vengo, han confiado en mí para este trabajo y por eso quiero convertir la mayor cantidad de goles posibles; el objetivo es ayudar a llegar a la Liguilla", argumentó el artillero en videoconferencia.Cuesta, quien llega al Puebla proveniente del Buriram United tailandés, se declaró feliz de llegar a la Liga mexicana."Es un reto que hace tiempo quería tomar, llegar a este fútbol y tener la oportunidad de arribar a una institución como Puebla. Sigo el fútbol mexicano desde hace años; es una gran liga, competitiva, de las mejores del continente", resaltó.El argentino se definió como un delantero veloz al que le gusta tener libertad ofensiva."Ellos buscaban un nueve y aquí estamos, pero no soy un típico nueve de área o de altura, me gusta más generar los espacios, soy un jugador rápido capaz de jugar por fuera del área y soy de los que les gusta tener libertad para atacar".

Dicha libertad espera encontrarla en el sistema de juego del peruano Juan Reynoso, entrenador del equipo poblano, quien lo dirigió durante su etapa en el Melgar de la liga peruana"Al profe lo conozco, estuvimos juntos en Melgar y hoy hay una nueva oportunidad de trabajar juntos y estoy dispuesto a aprovecharla. Sé de su filosofía, su manera de trabajar y eso es un punto a favor para adaptarme lo más pronto posible", comentó.

