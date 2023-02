Pizzi ya posa con el buzo de entrenador de Racing Club. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juan Ignacio Roncoroni

Nueva casa. El director técnico argentino Juan Antonio Pizzi, exUniversidad San Martín, dijo este jueves en su presentación como nuevo técnico de Racing Club que trabajará para "posicionar" al equipo "en el lugar que históricamente ha ocupado y merece ocupar".

"Creemos que con ese esfuerzo y con ese sacrificio vamos a conseguirlo en el corto y mediano plazo", aseguró Juan Antonio Pizzi, ya enfundado en la ropa deportiva de Racing Club en esta nueva etapa como entrenador.

Pizzi, de 52 años de edad y natural de la ciudad de Santa Fe, llega al equipo del Racing de Avellaneda después de la no continuidad del DT anterior, Sebastián Beccacece.

Juan Antonio Pizzi ya es de Racing Club

En Argentina, Pizzi fue futbolista de Rosario Central y River Plate. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juan Ignacio Roncoroni

"Para mí es un gran orgullo y un gran privilegio empezar a formar parte de este club, de este proyecto", afirmó en sus primeras palabras como entrenador de Racing, que fue campeón de la máxima categoría del fútbol argentino en la temporada 2018/19, con Eduardo Coudet como técnico.En la última competición local disputada, la Copa Diego Maradona, Racing no consiguió pasar a la fase final, quedando último de su grupo en la fase inicial del campeonato.En la Copa Libertadores, competición que solo ha ganado una vez, en 1967, cayó en la actual edición en los cuartos de final contra River Plate. Juan Antonio Pizzi, quien como jugador vistió la camiseta de equipos como River Plate y Rosario Central en Argentina y del Barcelona en España, agradeció "la confianza depositada" en él y su cuerpo técnico.Agregó que tiene altas expectativas con La Academia. "Las expectativas que tengo son las máximas, siempre que agarro o que tengo la posibilidad de trabajar con un equipo, siempre me pongo las máximas expectativas, siempre teniendo en cuenta el contexto de la institución que me toca dirigir", finalizó. (EFE)

