José Antonio Reyes y su esposa. | Fuente: Instagram

Noelia López, la esposa de José Antonio Reyes, se despidió de ‘La Perla’ con una conmovedora carta publicada en Instagram. La esposa del exfutbolista de Real Madrid, Sevilla y Arsenal tuvo emotivas palabras al padre de sus hijas, quien murió el sábado tras un accidente de tránsito.

“Amor de mi vida, no puedo soportar este dolor, que solitas nos dejas. Te llevas mis ganas de vivir. Hoy tengo q despedirme de ti pero no tengo fuerzas, te diré un hasta pronto porque tú y yo estaremos eternamente juntos. Espérame mi vida, volveremos a ser una familia donde estés. Ese día llegabas de un largo viaje y llegaste con quienes te daban vida, esa vida que ayer se nos fue. Ayúdame gordito porque no imagino la vida sin ti”, escribió López.

“Ayúdame a criar a nuestras hijas. Dame fuerzas, esas q no tengo. Te llevaremos en el pensamiento y vivirás por siempre en nuestros corazones. Nos has dado la mejor vida y nos dejas los mejores recuerdos. En los ojos de Noelia me mirarás y en la sonrisa de Triana sonreirás conmigo. Te amo y te amaré por siempre papi”, agregó.

José Antonio Reyes falleció el sábado cuandosu auto en el que circulaba junto a dos familiares, uno de los cuales ha muerto también y el otro se encuentra herido de gravedad.

