Jorge Sampaoli reveló por qué camina tanto durante sus partidos | Fuente: AFP

Cada entrenador tiene un estilo propio para dirigir y una de las características de Jorge Sampaoli es mantenerse inquieto al borde del campo, sobre todo caminando de un lado a otro. En conferencia de prensa, el entrenador argentino explicó a qué se debe este hábito.

“Lo hago desde siempre. Pienso en movimiento, es personal. Y hoy ven una versión muy tranquila de lo que he sido en el pasado. No pienso que sea posible corregirlo ahora”, indicó el ex entrenador de la selección de Argentina.

En la misma línea, el estratega de 61 años agregó: "Me implico mucho. Y analizo mejor caminando. ¡Como Nietzsche! Solo los pensamientos que vienen caminando valen algo”.

Sobre su estilo de juego y algún tipo de admiración por Marcelo Bielsa, actual entrenador de Leeds Untied, indicó: "No quiero intentar ser Bielsa o parecerme a él. Voy a intentar a mi manera modificar las cosas muy rápidamente. Creo que algunos ídolos, en algunos lugares, son imposibles de imitar”.

En tanto a Olympique de Marsella, agregó: "Es un proyecto del presente. No me interesa que se me recuerde, quiero ayudar a enderezar una situación difícil y a devolver la alegría y la esperanza a los aficionados. Estoy totalmente dedicado a eso”.