Jorge Sampaoli fue presentado por el presidente del Olympique Marsella, Pablo Longoria. | Fuente: AFP | Fotógrafo: CHRISTOPHE SIMON

Se tiene fe. Jorge Sampaoli fue presentado este martes como nuevo entrenador del Olympique Marsella, un club en plena ebullición y en una crisis de resultados que el técnico tratará de afrontar "con unidad" pero sin cambiar su identidad de juego, que consideró "no es negociable"."Buscaremos poner los jugadores en donde estén más cómodos en función de sus características. Pero no cambiaré el estilo, eso no es negociable, voy a hacer un Olympique Marsella que, desde el juego, trate de ser superior", afirmó Jorge Sampaoli, exdirector técnico de Argentina y Chile.Jorge Sampaoli, de 60 años, llega al Olympique Marsella procedente del Atlético Mineiro, con quien acaba de terminar tercero del campeonato brasilero. Aterriza en un club que encadena cuatro partidos consecutivos sin victoria, que el pasado domingo fue eliminado de la Copa de Francia por un equipo de tercera división y que en la liga es octavo a 16 puntos de Europa.

Jorge Sampaoli y la misión de levantar al Olympique Marsella

Jorge Sampaoli firmó con Olympique Marsella hasta mediados de 2023. | Fuente: AFP | Fotógrafo: CHRISTOPHE SIMON

Pese a todo ello, aseguró haber aceptado la oferta "sin analizar nada", solo por sus ganas de llegar a una ciudad "que tiene cultura de fútbol, que lo vive con pasión" y donde encontrará la estela de su admirado Marcelo Bielsa, que lo entrenó en la temporada 2014-2015.Sin querer compararse al 'Loco' reconoció que aplicará una recta similar, la de "recuperar el equipo a través de la unión y la motivación", hacer que todos los jugadores "sientan el orgullo de vestir la camiseta"."Bielsa es una referencia para mi, pero no voy a intentar parecer a él. Vengo a hacer un proyecto para el presente, no tengo interés en que se me recuerde, lo importante es que el club abandone esta situación incómoda y que recupere la alegría", dijo Jorge Sampaoli.Algo que deberá empezar a verse a partir de este miércoles, cuando se disputará un duelo contra el Rennes que fue aplazado en enero pasado después de que un grupo de aficionados invadiera la ciudad deportiva del Olympique Marsella y agrediera a algunos jugadores. (EFE)

NUESTROS PODCAST

La fase 3 de los estudios de la vacuna de Sinopharm continúan en el Perú y solo se tienen resultados preliminares sobre su eficacia. Sin embargo, se puede afirmar que hasta la fecha, esta vacuna previene el desarrollo de cuadros severos de coronavirus y la muerte por esta enfermedad. ¿Cómo se llega a esta conclusión? Nos lo explica el Dr. Elmer Huerta, consejero médico de RPP.

Te sugerimos leer