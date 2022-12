Everton le responde a Colombia: 'James Rodríguez estaba apto para jugar'. | Fuente: AFP | Fotógrafo: RAUL ARBOLEDA

Everton insistió en que la estrella colombiana James Rodríguez está apto para jugar con su selección, días después de que Reinaldo Rueda le excluyese del combinado cafetero para la Copa América y los juegos ante Perú y Argentina por las Eliminatorias al considerar que el centrocampista "no se encuentra en el nivel óptimo de competencia" tras una lesión muscular.

El pasado viernes, el seleccionador colombiano sorprendió al dejar fuera de los próximos partidos de Colombia al talentoso mediapunta, una "decisión" basada, según dijo, en los exámenes médicos realizados al jugador.

No obstante, el director de los servicios médicos del Everton, Danny Donachie, aseguró este lunes que el jugador de 29 años abandonó Inglaterra el pasado fin de semana con la recomendación de no disputar los dos clasificatorios mundialistas para estar en forma de cara a la Copa América (13 de junio-10 de julio).

"Él esperaba jugar en las dos clasificatorias (el 4 y 9 de junio) y la única discusión que tuvimos con la Federación Colombiana fue si era una buena idea o si sería más prudente reservarlo para el torneo" continental, añadió el médico.

Según Donachie "decidimos colectivamente que sería mejor para él no jugar en los dos partidos de la Copa del Mundo, entonces estaría absolutamente listo para el inicio de la Copa América y capaz de jugar todo el torneo sin ningún problema".

"He visto las pruebas realizadas por Colombia y no hay nada en ellas que indique que no estará apto para esa competición", insistió el médico responsable.

