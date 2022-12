James Rodríguez se irá traspasado del Real Madrid al Everton. | Fuente: Facebook James Rodríguez

El exfutbolista colombiano Faustino Asprilla criticó a su compatriota James Rodríguez por su eventual traspaso al Everton, un club del que dice que "no pasa de la mitad de la tabla", y manifestó que el hoy centrocampista del Real Madrid "hace todo al revés".

"Esas decisiones de James: No se quiso quedar en el Bayern (para la temporada 19/20) que porque hacía mucho frío, se devuelve para el Real Madrid a chupar banca y termina en el Everton. Yo creo que hace más frío en Liverpool", afirmó Asprilla a la emisora Blu Radio.

El exfutbolista se refirió así a unas declaraciones de James en una entrevista con el mexicano Daniel Habif en las que dijo que decidió no seguir en el conjunto bávaro porque, a pesar de que recibió "un trato espectacular en el club", los alemanes "son gente muy fría".

"Vivir allá no es algo fácil, es algo duro porque es un frío con -20 grados, eso para mí era muy duro. Había días que me iba a las 9 al trabajo, prendía el carro y miraba la temperatura: -28 grados. Me preguntaba: '¿qué estoy haciendo aquí con este frío?'", dijo el centrocampista.

En esa línea Asprilla, que sobresalió en clubes como Parma y Newcastle así como en la selección colombiana, agregó: "Yo no lo entiendo, hace todo al revés".

