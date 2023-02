Internacional cayó 1-0 ante Gremio. | Fuente: SC Inter de Porto Alegre

Internacional no pudo con Gremio y cayó 1-0 por la cuarta fecha de la segunda fase del Campeonato Gaucho. Con Paolo Guerrero desde el arranque, el equipo de Eduardo Coudet volvió al ruedo tras la para por el nuevo coronavirus, pero no pudo sumar en el clásico de Porto Alegre.

Si bien el peruano tuvo una chance en el primer tiempo, su cabezazo salió desviado y no logró aprovecharla. El resto del encuentro, fue bien marcado por la defensa rival, por lo que no consiguió destacar. De esta forma, Paolo Guerrero sigue en deuda en los clásicos con Gremio, al no haber podido anotar.

Aunque Everton falló un penal a los 33 minutos, a los 63' apareció Jean Pyerre para marcar el único gol del partido.

El sábado, Internacional de Porto Alegre buscará volver al camino del triunfo al enfrentar a Esportivo, a partir de las 5:00 pm. (hora peruana). Gremio, por su parte, chocará con Ypiranga Erechim.

Inter de Porto Alegre vs. Gremio | Fuente: SC Internacional

Inter de Porto Alegre vs. Gremio se enfrentan este miércoles 22 de julio en el Estadio Centenario por la cuarta fecha de la segunda fase del Campeonato Gaúcho. El encuentro EN VIVO y EN DIRECTO se jugará a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana) y será transmitido por Sport TV. Todos los detalles podrás seguirlo en la web de RPP.pe.

Inter de Porto Alegre vs. Gremio: alineaciones confirmadas

Inter de Porto Alegre: Marcelo Lomba; Saravia, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Moisés, Musto, Edenilson, Marcos Guilherme, Boschilia, D'Alesasandro, Paolo Guerrero. Dt Eduardo Coudet.

Gremio: Valderlei; Víctor Ferraz, Geromel, Kannemann, Guilherme Henrique, Jean Pyerre, Alisson, Everton, Diego Souza. DT Renato Portaluppi.

Inter de Porto Alegre vs. Gremio,EN DIRECTO, sigue minuto a minuto

LA PREVIA

El clásico 'Gre-Nal' 425 de la historia es el gran atractivo de la jornada donde volverá a disputarse el fútbol profesional de los equipos del estado de Porto Alegre. Internacional y Gremio saltan a las canchas más de cuatro meses después de que se suspendiera la actividad a causa de la pandemia del coronavirus. Además, el duelo dejó como último ancedente, en marzo pasado, un empate sin goles con cuatro expulsados por cada escuadra en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Ante la cantidad de contagios de COVID-19, no fue aprobado el Beira-Rio como escenario del compromiso, por lo que se decidió trasladar el enfrentamiento a Caxias do Soul, donde el Estadio Centenario albergará la disputa del juego.

Por parte de los 'Colorados', Paolo Guerrero se mostrará como la principal arma de ataque. El capitán de la Selección Peruana disputó con Inter siete compromisos en el año 2020, donde registra en ese periodo tres anotaciones y una asistencia. Ante la baja de Thiago Galhardo, el 'Depredador' será el único punta de su escuadra y estará acompañado por Andrés D'Alessandro, encargado de la conducción ofensiva. El argentino es el futbolista que más veces anotó en los clásicos durante este siglo: nueve tantos en 36 cotejos, siendo su última celebración en 2018.

"Confío en que mis compañeros de equipo mueran en el club. Pero la verdad es que tienes que demostrar en el campo. Todo lo que pudimos hacer fue hecho. Ahora se trata de intentar comenzar bien y tratar de ganar en el campo", mencionó el mediocampista de Inter Damián Musto, en la previa del cotejo.

Los dirigidos por Eduardo Coudet tampoco contarán con Bruno Fuchs. Además, este martes el club reportó un caso positivo por COVID-19, del cual el nombre no ha sido revelado.

Gremio llega el juego con las ausencias de Bruno Cortez y el centrocampista Lucas Silva. En reemplazo del primero ingresaría al once titular Guilherme Guedes, mientras que, sin el exvolante del Real Madrid, Jean Pyerre se ubicaría en el eje de la medular.

ALINEACIONES PROBABLES:

Internacional: Marcelo Lomba; Renzo Saravia, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Moisés; Damián Musto, Marcos Guilherme, Edenilson, Gabriel Boschilia; Andrés D'Alesandro; Paolo Guerrero.

Gremio: Vanderlei; Víctor Ferraz, Pedro Geromel, Walter Kannemann, Guilherme Guedes; Maicon, Matheuzinho, Alisson, Everton, Jean Pyerre; Diego Souza.

