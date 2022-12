Los jugadores celebran tras ganar la Europa League al vencer 3-2 a Inter de Milán | Fuente: AFP | Fotógrafo: LARS BARON

Sevilla se proclamó este viernes hexacampeón de la Liga Europa tras superar por 3-2 al Inter de Milán en la final que se disputó en Colonia (Alemania), en un torneo que pasará a la historia por su atípico formato debido a la pandemia de coronavirus.Al descanso se fueron con empate a dos goles tras un primer tiempo eléctrico y con tantos, el primero del belga Romelu Lukaku que remontó el holandés Luuk de Jong con un doblete antes de igualar de nuevo el uruguayo Diego Godín.Ya en la segunda mitad el partido bajó su ritmo, pero el central brasileño Diego Carlos logró de chilena el 3-2 a los 74 minutos y lo animó para su recta final, en la que el equipo milanés lo intentó ante un Sevilla muy gastado físicamente pero que aguantó el resultado hasta el final.

Incidencias Inter de Milán vs. Sevilla

5' ¡Goooool de Inter de Milán! Anotó Romelu Lukaku de penal

12' ¡Gooool de Sevilla! Luuk de Jong remate de cabeza desde el centro del área tras centro de Jesús Navas.

33' ¡Gooool de Sevilla! Luuk de Jong de cabeza pone arriba a su equipo en el marcador.

35' ¡Goooool de Inter de Milán! Diego Godín marcó la igualdad de cabeza. 2-2.

74' ¡Gooool de Sevilla! Diego Carlos remata al arco con una chalaca y Lukaku lo mete finalmente.

Inter de Milán vs. Sevilla, EN VIVO: alineaciones confirmadas

Inter de Milán: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni, D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lukaku, Lautaro Martínez.

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, D. Carlos, Reguilón; Fernando, Jordán, Banega, Ocampos, Suso, De Jong.

COPA DE LA UEFA1999/00 Galatasaray (TUR) Arsenal (ING) 0-0 (P)2000/01 Liverpool (ING) Alavés (ESP) 5-4 (++)2001/02 Feyenoord (HOL) Borussia D. (ALE) 3-22002/03 Oporto (POR) Celtic (ESC) 3-22003/04 Valencia (ESP) O. Marsella (FRA) 2-02004/05 CSKA Moscú (RUS) Sporting Lisboa(POR) 3-12005/06 Sevilla (ESP) Middlesbrough (ING) 4-02006/07 Sevilla (ESP) Espanyol (ESP) 2-2 (P)2007/08 Zenit (RUS) Rangers (ESC) 2-02008/09 Shakhtar (UCR) Werder Bremen (ALE) 2-1

LIGA EUROPA 2009/10 At. Madrid (ESP) Fulham (ING) 2-1 (Prórroga)2010/11 Oporto (POR) Sporting Braga (POR) 1-02011/12 At. Madrid (ESP) Athletic Bilbao(ESP) 3-02012/13 Chelsea (ING) Benfica (POR) 2-12013/14 Sevilla (ESP) Benfica (POR) 0-0 (P)2014/15 Sevilla (ESP) Dnipro (UCR) 3-22015/16 Sevilla (ESP) Liverpool (ING) 3-12016/17 Manchester U. (ING) Ajax (HOL) 2-02017/18 At. Madrid (ESP) O. Marsella (FRA) 3-02018/19 Chelsea (ING) Arsenal (ING) 4-12019/20 Sevilla (ESP) Inter Milán (ITA) 3-2

Así fue el primer gol del Sevilla ante Inter de Milán. | Fuente: RMC Story

El defensa Diego Carlos disputa el balón con el delantero Romelu Lukaku durante UEFA Europa League | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARTIN MEISSNER

Así fue el segundo gol del Sevilla ante Inter de Milán | Fuente: TUDN

Así fue el tercer gol del Sevilla ante Inter de Milán | Fuente: TUDN

Inter de Milán vs. Sevilla, EN DIRECTO: minuto a minuto

Sevilla vs. Inter de Milán por la final de la Europa League | Fuente: @AFP

Fecha y hora del Inter de Milán vs. Sevilla

Inter de Milán vs. Sevilla se verán la caras el viernes, 21 de agosto. La cita futbolística tendrá lugar en el estadio Rhein Energie desde las [hora] (hora peruana).

Canales que transmitiran EN VIVO el Inter de Milán vs. Sevilla

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN. Todos los detalles lo encuentras en la página de RPP.pe

Horarios en el mundo: Inter de Milán vs. Sevilla

País Horario Perú 2:00 p.m Colombia 2:00 p.m México 2:00 p.m Ecuador 2:00 p.m Argentina 4:00 p.m. Chile 3:00 p.m. Uruguay 4:00 p.m España 9:00 p.m. Costa Rica 1:00 p.m.

