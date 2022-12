Mauro Icardi acumula ocho partidos jugados y dos goles anotados con la Selección Argentina. | Fuente: AFP

Toda Italia pensó que la situación de Mauro Icardi con el Inter de Milán había dado un giro después de que Wanda Nara haya declarado que el argentino se iba a quedar en el club. Incluso, la esposa y representante del delantero de 26 años se atrevió a decir que directivos del club le habían pedido que se quede.

No obstante, después de estos comentarios, la gente del Inter de Milán no se quedó de brazos cruzados. Beppe Marotta, director deportivo de la entidad 'neroazzurri', negó rotundamente lo dicho por Wanda Nara y ratificó la decisión inicialmente tomada de no contar con Mauro Icardi para esta temporada.

"Nos molestó escuchar las palabras de Wanda Nara por las formas y el momento. Niego rotundamente que alguien le haya dicho a Mauro Icardi que se quede y mucho menos el presidente. Tenemos una línea clara y la explicamos en el momento adecuado. Nadie en el Inter de Milán puede alterar una decisión tomada y aceptada por todos", dijo.

De esta forma, el futuro de Mauro Icardi sigue siendo una incertidumbre. Si bien Wanda Nara también mencionó que había rechazado ofertas de Juventus o Nápoli por quedarse en el Inter de Milán, con las últimas declaraciones de Marotta podría cambiar de opinión al respecto.

