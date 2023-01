La jugadora de Estados Unidos, Alex Morgan, celebra un gol durante el partido de semifinal de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019 | Fuente: EFE

La selección de Estados Unidos accedió este martes a la final del Mundial femenino de fútbol, que se está disputando en Francia, al derrotar por 1-2 al combinado de Inglaterra.Los goles de Christen Press (min. 10) y Alex Morgan (min.31) y un penalti atajado por Alyssa Naeher en el minuto 84 dieron a la selección estadounidense el pase a la final, que se celebrará en Lyon este domingo. Estados Unidos tendrá la oportunidad de festejar un cuarto título, tras los logrados en 1991, 1999 y 2015, tras dejar sin efecto el tanto de Ellen White (min. 19).Su rival saldrá del encuentro que este miércoles enfrentará a las selecciones de Holanda y Suecia.

Estados Unidos vs. Inglaterra: alineaciones confirmadas

Inglaterra: Carly Telford; Lucy Bronze, Steph Houghton, Millie Bright, Demi Stokes; Jill Scott, Beth Mead, Keira Walsh; Rachel Daly, Nikita Parris, Ellen White.

Estados Unidos: Alyssa Naeher; Kelley O'Hara, Becky Sauerbrunn, Abby Dahlkemper, Crystal Dunn; Julie Ertz, Rose Lavelle, Lindsey Horan, Christen Press, Tobin Heath, Alex Morgan.

Árbitra: Edina Alves Batista (BRA)

Estadio: Stade de Lyon.

LA PREVIA. Estados Unidos vs. Inglaterra

Pocas selecciones en el mundo se ven tan capaces de desafiar la supremacía de Estados Unidos como la de Inglaterra, cuya ambición navega entre las botas de Lucy Bronze y el discurso de Phil Neville.

Sobre el césped y el banquillo una y otro lideran esta nueva y descarada generación de 'Lionesses', que promete no empequeñecerse este martes (2:00 pm - hora peruana) cuando se enfrenten a las defensoras del título. Lyon pone en juego una plaza en la final del Mundial Femenino de Fútbol, que desde el 7 de junio se disputa en Francia.

¿Cómo llega Estados Unidos?

Jill Ellis y el equipo norteamericano sostienen su favoritismo en su historial y su bagaje en Francia, donde la selección de Estados Unidos permanece invicta. Tailandia, Chile, Suecia, España y Francia sucumbieron a su poderío. En todos esos partidos, las defensoras del título siempre se pusieron con ventaja en el marcador antes del minuto 15.

En esa zona Julie Ertz, Rose Lavelle y Samantha Mewis se toparán presumiblemente con la oposición de Jill Scott, Fran Kirby y Keira Walsh, aunque en cualquier rincón del campo la primera semifinal del Mundial de Francia regalará duelos a observar, ninguno tan atractivo como el que sostendrán la atacante estadounidense Megan Rapinoe y la lateral inglesa Lucy Bronze, referentes en uno y otro equipo.

¿E Inglaterra?

"Mis jugadoras quieren ganar. Si no obtenemos un buen resultado, nos sentiremos decepcionados y lo miraremos como un fracaso. No es que sea negativo sino que nuestras expectativas, nuestro deseo y nuestra confianza son grandes", expuso Phil Neville.El empate (2-2) logrado en la pasada edición de la She Believes Cup convenció a las internacionales inglesas de que la gesta es posible. De ahí la prudencia mostrada por Jill Ellis. "Nos tendremos que ganar el derecho a seguir en el torneo", remarcó la seleccionadora estadounidense en rueda de prensa.

