Gol de Sterling. | Fuente: AFP

Inglaterra superó su primer escollo de la Eurocopa 2021 al vencer por la mínima (1-0) a Croacia en el primer partido del grupo D, este domingo ante su público en Wembley.

El extremo del Manchester City Raheem Sterling fue el autor de la única diana del partido (57), aprovechando un buen servicio del centrocampista del Leeds Kalvin Phillips.

La selección de los 'Tres leones' tuvo un buen arranque y controló la manija del partido. E incluso estuvo cerca de abrir el marcador a través de un remate al palo de Phil Foden, que con un zurdazo asustó a Croacia.

En la complementaria, Inglaterra acechó nuevamente la portería de Dominik Livakovic y rompió la igualdas en una jugada que empezó Kalvin Phillips, quien tras un buen recorrido, asistió a Sterling, que no perdió la oportunidad para anotar de un remate de derecha.

Tras el gol, Croacia liderado por Luka Modric subió sus líneas y se puso cerca de anotar, aunque Inglaterra se comportó a gran altura en defensa y consiguió debutar con tres puntos en la Eurocopa.

Los ingleses no firmaron una actuación estelar, pero Southgate puede estar contento con la manera en que su equipo supo mantener la compostura en los momentos de tensión, hasta que puso el duelo a su favor.

Inglaterra se medirá a Escocia el viernes en su segundo encuentro de la llave D antes de afrontar su último partido de grupos contra República Checa el 22 de junio.

Gol de Inglaterra | Fuente: DirecTV Sports

Inglaterra vs Croacia: transmisión minuto a minuto

Inglaterra vs. Croacia: horarios en el mundo

Perú: 8:00 a.m.

Ecuador: 8:00 a.m.

Colombia: 8:00 a.m.

México: 8:00 a.m.

Argentina: 10:00 a.m.

Chile: 9:00 a.m.

Estados Unidos (Florida): 9:00 a.m.

España: 3:00 pm.

Inglaterra y Croacia se vuelven a ver las caras en un partido oficial. | Fuente: AFP

La preparación inglesa de Gareth Southgate no ha podido contar con los jugadores del Chelsea y el Manchester City en los amistosos de preparación. Dos partidos, ante Austria (1-0) y Rumanía (1-0), han puesto de relieve acuando Harry Kane que no marca o no juega.

Jadon Sancho, Raheem Sterling, Phil Foden y Marcus Rashford tienen que dar un paso al frente para cuando su estrella no aparezca.

El aún delantero del Tottenham es uno de los hombres que vivió en primera persona la derrota de Inglaterra en la prórroga de Moscú junto a Sterling, Kyle Walker, John Stones, Maguire, Jordan Pickford, Jordan Henderson y Rashford.El resto, caras nuevas que han surgido desde las categorías inferiores de la selección, con varios títulos y finales a lo largo de los años, y que han convivido con el recuerdo día tras día del torneo de 1996, el que marca en las semifinales el tope de Inglaterra en una Eurocopa.Los rivales de Croacia están ante la oportunidad de vengar 2018 y de arrancar con triunfo una Eurocopa que prácticamente juegan en su integridad en casa. De llegar a la final, seis de los siete encuentros los jugarían en Wembley, es decir, todos menos los cuartos de final.

Inglaterra vs. Croacia: posibles alineaciones

Inglaterra: Pickford; Chilwell, Stones, White, Walker, Trippier; Rice, Mount, Sancho; Kane y Foden.

Croacia: Livakovic; Vrsaljko, Caleta-Car, Vida, Gvardiol; Brozovic; Kramaric, Modric, Kovacic; Perisic y Rebic.

¿Dónde ver el Inglaterra contra Croacia en TV por Eurocopa 2021?

Lo ves por las pantallas de América Televisión y DirecTV en Sudamérica.

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST

¿Cuánto tiempo dura la inmunidad después de la infección por Covid-19?

Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.

Te sugerimos leer