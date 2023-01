Jurgen Klopp felicitó a Adebayo Akinfenwa por el ascenso a la segunda división del fútbol inglés | Fuente: Adebayo Akinfenwa

"¡La única persona que me puede escribir al WhatsApp ahora mismo es Klopp, para que lo celebremos juntos!", dijo Adebayo Akinfenwa tras lograr el ascenso con el Wycombe Wanderers a la segundad división del fútbol inglés. Bueno, el técnico del Liverpool le dio una grata sorpresa y le cumplió su deseo.

El delantero inglés compartió en sus redes sociales el preciso momento que el técnico del Liverpool, actual campeón de la Premier League, le realiza una videollamada para felicitarlo por el ascenso a la Championship. El atacante más fuerte del mundo, que es hincha del Liverpool, se emocionó con el mensaje del entrenador.

"¿Estás loco? El hombre, el mito, la leyenda... me envió un mensaje al Whatsapp. Hoy no hay nada mejor. Gracias, Klopp", dijo 'La Bestia' en su cuenta de Twitter.

“Hola, gran hombre, felicidades. Vi el partido. No vi las entrevistas posteriores al juego, pero Hendo (Jordan Henderson) o uno de mis jugadores me dijeron que querías ponerte en contacto conmigo por WhatsApp, y aquí vamos. Felicidades. Estoy seguro que toda tu vida has sido al menos un jugador para el Championship y, finalmente, estás ahí. Bien hecho. Gran, gran, victoria. Incluso en estos tiempos extraños, espero que puedas celebrar apropiadamente”, le dijo Kloop.

Pero el técnico alemán no fue el único que lo saludó por el gran acontecimiento. Jordan Henderson y Virgil van Dijk también le mandaron mensajes al "gran hombre " por el logro obtenido.

Adebayo Akinfenwa ha llegó al Wycombe Wanderers en junio de 2016 y en la presente temporada marcó 10 goles y cinco asistencias.En total jugó 35 partidos, 20 de ellos fue titular.

