Hulk no firmó por Atlético de Madrid por cumplir con esta promesa. | Fuente: AFP

En el 2008, Givanildo Vieira de Souza, más conocido como ´Hulk', tuvo la oportunidad de firmar por Atlético de Madrid. Sin embargo, en su momento no estuvo interesado en pertenecer al club 'colchonero'.

Según el propio futbolista a través de un canal oficial del FC Porto acompañado de otros futbolistas, esta decisión pasó por una promesa que hizo cuando aún era un adolescente.

"A los 15 años, estaba en Vilanovense y vivía en Gaia (Oporto) con ocho jugadores más. Era el más joven. Un día, el señor Artur que tenía un restaurante donde comíamos. Un día me llamó y me dijo que me preparara. Me llevó al estadio de Das Antas. En ese momento le dije al señor: 'Algún día jugaré aquí'", contó Hulk.

"En el 2008 tuve la propuesta del Atlético de Madrid y otra del Porto. Pero pensé en cumplir mi sueño y me alegro de haber firmado por el FC Porto", agregó el actual jugador de Shanghai SIPG de China.

Fue a causa de esta promesa que Hulk no llegó a pertenecer a las filas del club madrileño y, cuando en los años siguientes también intentaron ficharlo, tampoco se decidió el 'rojiblanco'.

Te sugerimos leer