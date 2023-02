Países Bajos vs. Irlanda del Norte. | Fuente: AFP

Holanda necesitó del tiempo añadido para sumar los tres puntos ante Irlanda del Norte (3-1), este jueves en Rótterdam, y se alzó al primer puesto del Grupo C de la fase de clasificación a la Eurocopa 2020.

Los Oranje, traumatizados por sus ausencias en la Eurocopa-2016 y en el Mundial-2018, rozaron incluso la humillación ante una selección bien agrupada en defensa que se puso por delante por medio de Josh Magennis (75).

Memphis Depay logró la igualada cinco minutos después (80), y el jugador del Sevilla Luuk de Jong dio la victoria en el tiempo añadido (90+1). Depay selló la victoria con un gol postrero.

En la clasificación, Holanda lidera el Grupo C con los mismos puntos que Alemania e Irlanda del Norte (12), pero con un calendario más asequible que su rival de este jueves.

(Con información de AFP)

Holanda vs. Irlanda del Norte: alineaciones confirmadas

Holanda: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; Van de Beek, F. De Jong; Bergwijn, Wijnaldum, Babel; Depay.

Irlanda del Norte: Peacock-Farrell, McLaughlin, Cathcart, J. Evans, Dallas, McNair, Davis, Saville, C. Evans, McGinn, Lafferty.

LA PREVIA

Holanda vs. Irlanda del Norte se enfrentan este jueves, 10 de octubre, por el grupo C de las Eliminatorias rumbo a Eurocopa 2020. La cita es en el estadio Feyenoord, a partir de la 1:45 p.m. (hora peruana). La transmisión de TV estará a cargo de ESPN. El minuto a minuto lo podrás seguir en la web de RPP.pe

Los holandeses están terceros en su grupo C, pero les calmaría una victoria en Róterdam frente a Irlanda del Norte, que cuenta con tres puntos de ventaja antes del partido, aunque con un partido más que el equipo dirigido por Ronald Koeman.

Gran ausente en la Eurocopa 2016 y en el Mundial 2018, la 'Oranje' de Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt y Frenkie de Jong debe ganar para no empezar a dudar.

Previo al partido, el técnico de Holanda, Ronald Koeman, criticó la falta de intensidad de los jugadores en los entrenamientos previos al partido contra Irlanda del Norte, clasificatorio para la Eurocopa 2020.“Vi momentos durante el entrenamiento de ayer y de esta mañana que no fueron buenos”, advirtió en una rueda de prensa Koeman, que nombró entre los posibles motivos “el cansancio” de los futbolistas y “el poco tiempo para la preparación” del encuentro.Preguntado por si había detectado pereza en sus hombres, respondió que “quizás en algunos sí”, aunque no dio nombres específicos.Países Bajos, con 9 puntos y un partido menos, tercera del grupo C en la fase de clasificación para la Eurocopa 2020, y de ganar este jueves igualaría Alemania e Irlanda del Norte, que se reparten el primer y segundo puesto con 12 puntos cada una.

Holanda vs. Irlanda del Norte: posibles alineaciones

